27.10.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом 26 жовтня 2023 року піротехніки ДСНС обстежили біля 13,4 га території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 26 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 13,4 га території, з них 1,44 га за допомогою машин механізованого розмінування, 6,5 км ліній електропередач, 7 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 57 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 34 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 172 сапера та 74 одиниць техніки.

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Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3915 га території 278 км автомобільних доріг, 2774 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 81 тис. 490 вибухонебезпечний предмет.