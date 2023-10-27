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27.10.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили ймовірного збувача наркотиків

Під час патрулювання на провулку Крохмалівському, увагу патрульних привернув чоловік, який поводив себе підозріло.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Побачивши правоохоронців, чоловік помітно занервував та намагався піти з їхнього поля зору. Інспектори звернулись до громадянина для перевірки.
 
Під час бесіди з поліцейськими він розповів, що має з собою понад 20 згортків з речовиною синтетичного походження. Зі слів громадянина ця речовина є наркотичною, яку він розповсюджує через так звані "закладки". 
 
Також чоловік погодився вказати місця, де він вже встиг залишити такі згортки.
 
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлять слідчі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 років за ґратами проведе ділок, який створив нарколабораторію в орендованому будинку на Дергачівщині.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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