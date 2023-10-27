27.10.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів будинок: постраждав чоловік

Протягом доби з 26 по 27 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 14:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в с. Курилівка Куп’янського району.

До місця події було направлено 2 відділення рятувальників 44-ї Державно пожежно-рятувальної частини на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців вогнем був охоплений житловий будинок на загальній площі близько 70 кв.м. О 15:00 пожежу локалізували, о 16:18 повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі постраждав 71-річний чоловік. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Загалом за цей період рятувальниками здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

9 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

2 – інші виїзди.

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