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27.10.2023  09:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів будинок: постраждав чоловік

Протягом доби з 26 по 27 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 14:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в с. Курилівка Куп’янського району.
 
До місця події було направлено 2 відділення рятувальників 44-ї Державно пожежно-рятувальної частини на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців вогнем був охоплений житловий будинок на загальній площі близько 70 кв.м.  О 15:00 пожежу локалізували, о 16:18 повністю ліквідували.
 
Внаслідок пожежі постраждав 71-річний чоловік. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
 
Загалом за цей період рятувальниками здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:
  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 9 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
  • 2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові горів речовий ринок (фото, відео).

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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