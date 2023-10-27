27.10.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники показали кадри з пожежної частини міста Ізюм, куди влучила ракета ворога (відео)

Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень 8 чоловік особового складу, які знаходились на чергуванні, 4 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта – не потребували госпіталізації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів.