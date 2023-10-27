    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники показали кадри з пожежної частини міста Ізюм, куди влучила ракета ворога (відео)
27.10.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Рятувальники показали кадри з пожежної частини міста Ізюм, куди влучила ракета ворога (відео)

Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень 8 чоловік особового складу, які знаходились на чергуванні, 4 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта – не потребували госпіталізації.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Влада Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили на прикордонних теріторіях Харківщини 27.10 Армія Ворог обстріляв п'ять населених пунктів Харківщини 27.10 Будівництво Як виглядає зруйнована ворогом багатоповерхівка у Харкові після реконструкції (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 