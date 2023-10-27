    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти били по Ізюму «Іскандерами»
27.10.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти били по Ізюму «Іскандерами»

Внаслідок обстрілу міста Ізюм в Харківській області було травмовано 8 рятувальників.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли місто Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу «Іскандер».
 
Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення 8 рятувальників. 
 
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Влада Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили на прикордонних теріторіях Харківщини 27.10 Армія Ворог обстріляв п'ять населених пунктів Харківщини 27.10 Будівництво Як виглядає зруйнована ворогом багатоповерхівка у Харкові після реконструкції (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 