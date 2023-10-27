27.10.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти били по Ізюму «Іскандерами»

Внаслідок обстрілу міста Ізюм в Харківській області було травмовано 8 рятувальників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли місто Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу «Іскандер».

Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення 8 рятувальників.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.