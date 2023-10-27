27.10.2023 10:40 Віталій Хінєвіч
Окупанти били по Ізюму «Іскандерами»
Внаслідок обстрілу міста Ізюм в Харківській області було травмовано 8 рятувальників.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли місто Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу «Іскандер».
Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення 8 рятувальників.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 26 по 27 жовтня 2023 року рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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