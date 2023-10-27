27.10.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У лісах Харківщини триває осіннє висаджування лісу

У межах осінньої посадкової кампанії у лісогосподарських філіях планують висадити понад півтора мільйона сіянців деревних порід.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Через погодні умови восени, лісівники мають стислі терміни із садіння рослин, тож намагаються максимально виконати заплановане.

Відтворюють лісові насадження у філіях "Гутянське лісове господарство", "Зміївське лісове господарство" та "Жовтневе лісове господарство" ДП "Ліси України"

У Жовтневому лісовому господарстві для проведення посадкової кампанії мають власний посадковий матеріал. Вирощують його у коробах. Фахівці зазначають, що такі сіянці стійкіші та мають кращу приживлюваність. У Мереф'янському лісництві разом із лісівниками висаджують ліс вихованці Бабаївського шкільного лісництва. Для юних лісівників важливо не тільки теоретично пізнати світ лісу, а й безпосередньо долучитися до його створення.

На площі в 1 га учасники заходу висадили 4200 сіянців дуба звичайного. Садіння проводили механізовано та вручну за допомогою меча Колосова.

Навесні у цій філії уже посадили понад 250 тисяч сіянців деревних порід, восени планують висадити ще близько 100 тисяч сіянців.

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Нагадаємо, навесні 2023 року на Харківщині лісівники висадили 1 млн 331 тис. сіянців деревних рослин у межах програми Президента України.