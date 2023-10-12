12.10.2023 17:36 Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники перевірили санітарний стан дворів у Шевченківському районі

У комісію увійшли представники двох комунальних підприємств Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, комісія комунальних підприємств "Харківблагоустрій'' та "Жилкомсервіс'' перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Шевченківському районі.

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Були оглянуті двори 57 будинків на вулицях Клочківській, Іванівській, Ахсарова, проспектах Людвіга Свободи та Перемоги, у провулках Рогатинському, Білобрівському, Набережному та Фроловському.

Результати перевірки показали, що більшість дворів - чиста. Були незначні зауваження, а саме поросль на вимощенні, яку працівники оперативно прибрали.

Також у районі триває активна робота з прибирання листя у дворах, на межах "червоних" ліній та в зелених зонах. Зокрема, з початку осені робітники філії зібрали 1,9 тис. куб. м в листя.