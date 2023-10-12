    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові комунальники перевірили санітарний стан дворів у Шевченківському районі
12.10.2023  17:36   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники перевірили санітарний стан дворів у Шевченківському районі

У комісію увійшли представники двох комунальних підприємств Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комісія комунальних підприємств "Харківблагоустрій'' та "Жилкомсервіс'' перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Шевченківському районі. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Були оглянуті двори 57 будинків на вулицях Клочківській, Іванівській, Ахсарова, проспектах Людвіга Свободи та Перемоги, у провулках Рогатинському, Білобрівському, Набережному та Фроловському.
 
 
Результати перевірки показали, що більшість дворів - чиста. Були незначні зауваження, а саме поросль на вимощенні, яку працівники оперативно прибрали. 
 
 
Також у районі триває активна робота з прибирання листя у дворах, на межах "червоних" ліній та в зелених зонах. Зокрема, з початку осені робітники філії зібрали 1,9 тис. куб. м в листя.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, благоустрій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 ЖКГ Комунальники прибирають шість парків Харкова 22.09 ЖКГ Комунальники Харкова розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста 20.09 ЖКГ Комунальники прибирають харківські кладовища та готуються до зими (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 