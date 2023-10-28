Буревій у Харкові: комунальники прибирають дерева, відновлюють енергопостачання, на флагштоку приспущено прапор України

28 жовтня по Харкову та області спостерігаються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с, а місцями - 25 м/с.
З 8:00 до 13:00 до диспетчерської служби «1562» надійшло вісім відповідних заявок. Дерева та гілки впали в Київському, Салтівському, Індустріальному, Шевченківському та Основ'янському районах. Бригади комунальних підприємств оперативно виїхали до місць викликів для усунення аварійних ситуацій.
Також зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання.
Співробітники СКП «Харківзеленбуд» оперативно усувають наслідки негоди. На самому високому флагштоку тимчасово, до завершення буревію, приспустили державний прапор.
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що протягом суботи, 28 жовтня, вночі та вранці неділі, 29 жовтня, по місту Харків та Харківській області очікуються пориви західного вітру, 15–20 м/с.
Для швидкого реагування з приводу повалених дерев та ліквідації наслідків можна залишити фото та точну адресу в «Telegram»: @zelenbudkh.
Комментариев: 0
Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
влажность:
давление:
ветер: