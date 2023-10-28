28.10.2023 15:47 Рита Парфенова

Як мешканцям Харкова поводитися під час буревію, розповіли в ДСНС

Рятувальники Харківської області дали поради, що робити для того, щоб не наражати на небезпеку ані себе, ані оточуючих під час сильних поривів вітру.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС, на Харківщині спостерігається погіршення погодних умов.

Правила безпеки під час виру негоди:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися якомога подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

За даними обласного гідрометцентру, в Харкові та регіоні сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с, а місцями - 25 м/с. Температура коливатиметься від 14 до 19°С.

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Источник: ГУ ДСНС

дснс, харків Тэги: негода