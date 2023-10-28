Як мешканцям Харкова поводитися під час буревію, розповіли в ДСНС

Рятувальники Харківської області дали поради, що робити для того, щоб не наражати на небезпеку ані себе, ані оточуючих під час сильних поривів вітру.
Правила безпеки під час виру негоди:
За даними обласного гідрометцентру, в Харкові та регіоні сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с, а місцями - 25 м/с. Температура коливатиметься від 14 до 19°С.
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Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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