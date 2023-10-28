28.10.2023 17:09 Рита Парфенова

Харків готовий розмістити евакуйованих з куп'янського напрямку

Місто Харків готове надати житло для мешканців Куп'янського району, яких евакуюють через обстріли на Куп'янському напрямку.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.



Він зазначив, що евакуйованих людей можуть розмістити в гуртожитках, де створені всі необхідні умови для комфортного перебування.



За його Ігоря Терехова, в Харкові вже проживає багато внутрішньо переміщених осіб з різних регіонів України, включаючи Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Вони мають можливість знайти роботу на місцевих комунальних підприємствах, де є вакансії.



«Ми надаємо таку інформацію, і багато хто працює на комунальних підприємствах. Крім того, зараз Харків посідає четверте місце в Україні щодо відкриття нових ФОП, а це створення нових робочих місць, виплата зарплати, нормальне життя людей», - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що примусова евакуація сімей з дітьми оголошена в Куп'янській, Кіндрашівській та Курилівській громадах Куп'янського району.