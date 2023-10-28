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28.10.2023  17:15   Рита Парфенова

Через повалене вітром дерево затримуються електропотяги з Харкова

Внаслідок негоди затримується прибуття електропотягів до Золочева та Ізюму зі станції Харків-Левада.

Внаслідок негоди затримуєтьсмя прибуття електропотягів до Золочева та Ізюму зі станції Харків-Левада.

Про це РЕДПОСТ повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

За його словами, на перегоні  Харків-Левада на контактну мережу впало дерево.

Ця подія стала причиною затримки електропотягів.

Так, потяг 6177 Харків Левада – Золочів  прибуде на кінцеву станцію із затримкою 1 год 44 хвилин.

Затримка потягу 6426 Харків-Левада – Ізюм складе 53 хвилин.

Потяг 6816 прибув до Харкова із затримкою на 15 хвилин.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через негоду в Харкові 28 жовтня впало шість дерев і дві великі гілки, зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання. Також затримуються потяги харківського сполучення.

Тэги:  потяг, харків
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