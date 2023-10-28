28.10.2023 18:06 Рита Парфенова

У Харкові через негоду зняли державний прапор (відео)

З самого великого флагштоку України тимчасово зняли державний прапор.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що через негоду й буревій співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор. Потів у соцмережаз з'явилося відео, що сильній вітер розірвав полотно прапора навпіл.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через негоду в Харкові 28 жовтня впало шість дерев і дві великі гілки, зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання.