    
Главная ВІДЕО У Харкові через негоду зняли державний прапор (відео)
28.10.2023  18:06   Рита Парфенова

У Харкові через негоду зняли державний прапор (відео)

З самого великого флагштоку України тимчасово зняли державний прапор.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що через негоду й буревій співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор. Потів у соцмережаз з'явилося відео, що сильній вітер розірвав полотно прапора навпіл.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через негоду в Харкові 28 жовтня впало шість дерев і дві великі гілки, зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання.
Тэги:  прапор, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.09 Суспільство На найвищому флагштоку України у Харкові замінили прапор 04.08 Суспільство На найвищому флагштоку України у Харкові замінили прапор 25.05 Суспільство На вершині Евересту замайорів прапор України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 