У Харкові через негоду зняли державний прапор (відео)

З самого великого флагштоку України тимчасово зняли державний прапор.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на власні джерела.
Раніше повідомлялося, що через негоду й буревій співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор. Потів у соцмережаз з'явилося відео, що сильній вітер розірвав полотно прапора навпіл.
Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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