У Харкові через негоду постраждали люди

У Салтівському районі міста Харкова дерево впало на людей.
Про це РЕДПОСТ повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
За його словами надзвичайна подія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців, 45.
Внаслідок падіння дерева травмовано три людини.
Двох постраждалих госпіталізовано до міської лікарні №4.
Для розпилу дерева від ДСНС залучено п'ять людей та автомобиль.
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