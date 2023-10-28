    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові через негоду постраждали люди
28.10.2023  18:45   Рита Парфенова

У Харкові через негоду постраждали люди

У Салтівському районі міста Харкова дерево впало на людей.

швидка допомога

Про це РЕДПОСТ повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

За його словами надзвичайна подія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців, 45.

Внаслідок падіння дерева травмовано три людини.

Двох постраждалих госпіталізовано до міської лікарні №4.

Для розпилу дерева від ДСНС залучено п'ять людей та автомобиль.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через негоду в Харкові 28 жовтня впало шість дерев і дві великі гілки, зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання. Також затримуються потяги харківського сполучення.

 

Тэги:  негода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.10 ЖКГ Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові (фото) 28.10 Суспільство Як мешканцям Харкова поводитися під час буревію, розповіли в ДСНС 28.10 ЖКГ Буревій у Харкові: комунальники прибирають дерева, відновлюють енергопостачання, на флагштоку приспущено прапор України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 