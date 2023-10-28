28.10.2023 18:45 Рита Парфенова

У Харкові через негоду постраждали люди

У Салтівському районі міста Харкова дерево впало на людей.

Про це РЕДПОСТ повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

За його словами надзвичайна подія сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців, 45.

Внаслідок падіння дерева травмовано три людини.

Двох постраждалих госпіталізовано до міської лікарні №4.

Для розпилу дерева від ДСНС залучено п'ять людей та автомобиль.

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