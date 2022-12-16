    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 грудня
16.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.

харьков декабрь 2022 туман вечер

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 75%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Для цього дня є цікава прикмета: якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу — легше. Якщо цього дня
  • вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози.
  • Дрова тріщать у грубці — незабаром настануть морози.
  • Зірки "стрибають" - наближається хуртовина і холод.
  • Снігур під вікном цвірінькає — чекай відлиги.
  • Якщо снігу замало, то наступний рік буде неврожайним.

 

Тэги:  непогода, сад, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.12 Дороги та транспорт Водіїв попередили про туман: як поводитися на дорогах 08.12 Дороги та транспорт Водіїв попереджають про погіршення погодних умов у Харківській області: де перечекати негоду 05.08 ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки негоди (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 