Прогноз погоди у Харкові на 16 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 75%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.
Цього року на третю п'ятницю грудня випали одразу два свята, присвячені саморозвитку та пізнанню своєї особистості.
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