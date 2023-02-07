07.02.2023 23:30 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 лютого

У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря -9°...-7°C (відчувається як -13°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 769 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -9°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-9°C (відчувається як -10°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.

Народні прикмети

Зіркова ніч – до врожаю льону.

Якщо з ранку співає синиця, можна чекати на похолодання.

Сонце сідає в чистий обрій і на вулиці стоїть мороз – до ще більших холодів.

Блідий колір місяця віщував снігопад.

У минулі часи передбачати погоду допомагали миші: якщо вони вилазять з-під снігу, слід чекати відлиги.

У давнину цього дня побоювалися заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року: «Заметіль на хати — будуть погані харчі».



