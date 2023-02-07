Прогноз погоди у Харкові на 8 лютого

У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря -9°...-7°C (відчувається як -13°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 769 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -9°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-9°C (відчувається як -10°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.
День якнайкраще підходить для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
7 лютого вважається Днем народження вогнегасника.
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