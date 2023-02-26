Розмінування Харківської області: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 25 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 46 одиниць вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.За минулу добу 25 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
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