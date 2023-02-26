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26.02.2023  10:36   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 25 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 46 одиниць вибухових предметів.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 25 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 46 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
 
До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.
 
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1903,5 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 790,3 км ЛЕП, 156,8 км залізничних колій та 188,7 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 51 тис. 587 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків
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