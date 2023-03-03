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03.03.2023  08:26   Рита Парфенова

Харків на ранок 3 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом добі з 2 по 3 березня 2033 року зафіксована одна пожежа внаслідок обстрілів, два рази рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 березня.

Усі надзвичайні події внаслідок обстрілів військовими рф сталися у Куп'янскькому районі Харківщини.

2 детерзня о пів на третю годину дня рятувальники з Куп’янська разом із колегами з Луганська виїхали до села Подоли на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Там на приватному подвір’ї горіла господарча споруда на площі 30 кв.м. Вогонь локалізували о 14:43 та повністю ліквідували о 15:35.

Два рази Куп’янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:

  • у Куп’янську виявлені руйнації та пошкодження будівель установи Міністерства охорони здоров’я.
  • в селі Подоли на території приватного домоволодіння виявлено тіло загиблої 73-річної жінки, яка потрапила під обстріл окупантів.

Загалом за добу з 2 по 3 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
  • 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 6 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня близько 00:20 ворог обстріляв Куп'янськ ракетами типу С-300. Ракетним ударом зруйновано триповерхову адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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