Харків на ранок 3 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом добі з 2 по 3 березня 2033 року зафіксована одна пожежа внаслідок обстрілів, два рази рятувальники ДСНС виїжджали на місця влучання ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 березня.
Усі надзвичайні події внаслідок обстрілів військовими рф сталися у Куп'янскькому районі Харківщини.
2 детерзня о пів на третю годину дня рятувальники з Куп’янська разом із колегами з Луганська виїхали до села Подоли на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Там на приватному подвір’ї горіла господарча споруда на площі 30 кв.м. Вогонь локалізували о 14:43 та повністю ліквідували о 15:35.
Два рази Куп’янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:
Загалом за добу з 2 по 3 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 6 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня близько 00:20 ворог обстріляв Куп'янськ ракетами типу С-300. Ракетним ударом зруйновано триповерхову адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.
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