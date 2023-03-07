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07.03.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники отримали партію твердопаливних камінних печей

За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова та сприянні Харківської Церкви "Основа" аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області отримав партію твердопаливних камінних печей.

рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
"ДСНС, наші рятувальники - це герої, які одні з перших стоять на захисті міста і продовжують це робити безперервно. Їхня професія складна та небезпечна за будь-яких часів, але те що випало на долю наших рятувальників і те,  як вони з цим справляються, заслуговує більше, ніж на одні слова подяки.
 
Тому багато волонтерських та релігійних організацій з великою залученістю підтримують такі ініціативи", - зазначив директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради Нікіта Стєрін. 
 
Рятувальники подякували за допомогу і підтримку та вручили символічні календарі, які описують всю складність їхньої роботи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники провели для школярів безпекові онлайн заняття.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  рятувальники, харків, допомога
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