07.03.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники отримали партію твердопаливних камінних печей

За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова та сприянні Харківської Церкви "Основа" аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області отримав партію твердопаливних камінних печей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

"ДСНС, наші рятувальники - це герої, які одні з перших стоять на захисті міста і продовжують це робити безперервно. Їхня професія складна та небезпечна за будь-яких часів, але те що випало на долю наших рятувальників і те, як вони з цим справляються, заслуговує більше, ніж на одні слова подяки.

Тому багато волонтерських та релігійних організацій з великою залученістю підтримують такі ініціативи", - зазначив директор Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради Нікіта Стєрін.

Рятувальники подякували за допомогу і підтримку та вручили символічні календарі, які описують всю складність їхньої роботи.



