Рівень радіації у Харкові та області на 7 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 7 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,12 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,14 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 6 березня.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.
7 березня по народному календарю Маврикіїв день або день Маврикія.
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