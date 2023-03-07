07.03.2023 14:32 Віталій Хінєвіч

Керував захопленими ворогом українськими АЗС: СБУ на Харківщині викрила колаборанта

Поплічником російських загарбників виявився 45-річний майстер Управління з переробки газу та газового конденсату АТ "Укргазвидобування", який мешкав у місті Куп'янську.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Чоловік за власною ініціативою налагодив тісні відносини з окупаційною адміністрацією та військовими формуваннями збройних сил рф, маючи на меті допомагати країні-агресору.

«У серпні минулого року рашисти передали під його управління чотири автозаправних комплекси на території Куп'янського району, що перебувають у власності українського державного акціонерного товариства "Укргазвидобування", але були захоплені під час окупації.

Для контролю за господарською діяльністю цих АЗС, окупанти призначили чоловіка генеральним директором комерційної структури, створеної за законодавством рф, та доручили торгувати паливом невідомого походження»,- повідомив Владислав Абдула.

Напередодні деокупації колаборант втік з Куп'янська разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

За матеріалами СБУ зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Викриття колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.



