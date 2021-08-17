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17.08.2021  15:07   

Харьковчанка Элина Свитолина сыграет на международном турнире: узнай с кем (видео)

Элина Свитолина узнала соперницу, с которой схлестнется в первом раунде международного турнира в городе-побратиме Харькова.

Элина Свитолина сыграет первый матч на международном турнире в Цинциннати с Анжелик Кербер
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на cайт WTA лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина  в стартовом поединке на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати схлестнется с немкой Анжелик Кербер
 
Накануне представительница Германии легко обыграла Марию Саккари (6:2, 6:2).
 
Кербер и Свитолина в Цинциннати проведут 15-ю очную встречу. Украинка ведет со счетом 9:5.
 
С одной стороны, обе выиграли равное количество встреч на быстром, хардовом покрытии, а предыдущая победа Свитолиной над керьер на нем была в 2018 году, с другой, теннисистка из Германии не выиграла ни одного из последних семи матчей на грунте и харде, а с 2017 года Кербер не взяла у Свитолиной ни сета. Предыдущая встерча Элины и Анжелик прошла на грунте в апреле 2021 года.
 
 
 
Победительница матча Свитолина - Кербер в следующем раунде сыграет с Еленой Остапенко или Дженнифер Брэди.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Почетная харьковчанка, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде 2020 в Токио.
 

 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, цинциннати
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