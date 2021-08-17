17.08.2021 15:07

Харьковчанка Элина Свитолина сыграет на международном турнире: узнай с кем (видео)

Элина Свитолина узнала соперницу, с которой схлестнется в первом раунде международного турнира в городе-побратиме Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на cайт WTA лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина в стартовом поединке на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати схлестнется с немкой Анжелик Кербер

Накануне представительница Германии легко обыграла Марию Саккари (6:2, 6:2).

Кербер и Свитолина в Цинциннати проведут 15-ю очную встречу. Украинка ведет со счетом 9:5.

С одной стороны, обе выиграли равное количество встреч на быстром, хардовом покрытии, а предыдущая победа Свитолиной над керьер на нем была в 2018 году, с другой, теннисистка из Германии не выиграла ни одного из последних семи матчей на грунте и харде, а с 2017 года Кербер не взяла у Свитолиной ни сета. Предыдущая встерча Элины и Анжелик прошла на грунте в апреле 2021 года.

Победительница матча Свитолина - Кербер в следующем раунде сыграет с Еленой Остапенко или Дженнифер Брэди. Напомним, ранее мы писали о том, что Почетная харьковчанка, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде 2020 в Токио.