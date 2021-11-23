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23.11.2021  15:45   Виталий Хиневич

Проткнул колесо и забрал деньги: в Харькове задержали грабителя

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили мужчину в совершении противоправного деяния.

Ограбление в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 22 ноября около 9:00 в полицию обратился 35-летний пострадавший. Он заявил, что неизвестный проник в автомобиль и забрал сумку, в которой было коло 13 тысяч гривен, травматический пистолет и документы. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен злоумышленник. Им оказался 43-летний ранее судимый гражданин Грузии.
 
Кроме этого было установлено, что он намерено, повредил пострадавшему колесо автомобиля марки Toyota, проткнув его ножом. 
 
 
В момент когда автовладелец производил замену поврежденного колеса, злоумышленник открыл двери авто и забрал ценные вещи. 
 
Вещественные доказательства были изъяты, подозреваемый в совершении кражи был задержан.
 
Гражданину Грузии может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы согласно части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, в Харькове неизвестный мужчина вырвал из рук пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего скрылся в домах частного сектора. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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