23.11.2021 15:45 Виталий Хиневич
Проткнул колесо и забрал деньги: в Харькове задержали грабителя
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили мужчину в совершении противоправного деяния.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 22 ноября около 9:00 в полицию обратился 35-летний пострадавший. Он заявил, что неизвестный проник в автомобиль и забрал сумку, в которой было коло 13 тысяч гривен, травматический пистолет и документы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен злоумышленник. Им оказался 43-летний ранее судимый гражданин Грузии.
Кроме этого было установлено, что он намерено, повредил пострадавшему колесо автомобиля марки Toyota, проткнув его ножом.
В момент когда автовладелец производил замену поврежденного колеса, злоумышленник открыл двери авто и забрал ценные вещи.
Вещественные доказательства были изъяты, подозреваемый в совершении кражи был задержан.
Гражданину Грузии может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы согласно части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харькове неизвестный мужчина вырвал
из рук пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего скрылся в домах частного сектора.
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