23.11.2021 15:45 Виталий Хиневич

Проткнул колесо и забрал деньги: в Харькове задержали грабителя

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили мужчину в совершении противоправного деяния.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 22 ноября около 9:00 в полицию обратился 35-летний пострадавший. Он заявил, что неизвестный проник в автомобиль и забрал сумку, в которой было коло 13 тысяч гривен, травматический пистолет и документы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен злоумышленник. Им оказался 43-летний ранее судимый гражданин Грузии.

Кроме этого было установлено, что он намерено, повредил пострадавшему колесо автомобиля марки Toyota, проткнув его ножом.

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В момент когда автовладелец производил замену поврежденного колеса, злоумышленник открыл двери авто и забрал ценные вещи.

Вещественные доказательства были изъяты, подозреваемый в совершении кражи был задержан.

Гражданину Грузии может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы согласно части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина вырвал из рук пакет с личными вещами и документами потерпевшей, после чего скрылся в домах частного сектора.