23.11.2021 15:30 Дмитрий Колоней

Под Харьковом прикрыли незаконное казино (фото)

Дельцы игрового бизнеса под Харьковом лишились техники и денег.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Изюмской окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что в Балаклее была прекращена деятельность незаконного игорного заведения, которое противозаконно предоставляло доступ к электронному (виртуальному) казино на персональных компьютерах.

Обнаружено и изъято 14 компьютеров, с помощью которых осуществлялась незаконная игровая деятельность, черновые записи и деньги от незаконной деятельности игрового заведения. Решается вопрос об аресте на изъятое имущество и назначении соответствующих экспертиз.

Виновным светит штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове закрыли игорное заведение в Основянском районе города. В ходе проведенных следственных действий изъято 8 игровых автоматов и оборудования к ним.