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23.11.2021  15:30   Дмитрий Колоней

Под Харьковом прикрыли незаконное казино (фото)

Дельцы игрового бизнеса под Харьковом лишились техники и денег.

Криминал Харьковщина: В Балаклее прикрыли незаконное казино
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Изюмской окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что в Балаклее была прекращена деятельность незаконного игорного заведения, которое противозаконно предоставляло доступ к электронному (виртуальному) казино на персональных компьютерах.
 
 
Обнаружено и изъято 14 компьютеров, с помощью которых осуществлялась незаконная игровая деятельность, черновые записи и деньги от незаконной деятельности игрового заведения. Решается вопрос об аресте на изъятое имущество и назначении соответствующих экспертиз.
 
Криминал Харьковщина: В Балаклее прикрыли незаконное казино
 
Криминал Харьковщина: В Балаклее прикрыли незаконное казино
 
Виновным светит штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове закрыли игорное заведение в Основянском районе города.
В ходе проведенных следственных действий изъято 8 игровых автоматов и оборудования к ним.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  незаконное казино, харьков, балаклея, прикрыли, конфискация
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