23.11.2021 15:19

Харьковчане стали меньше жаловаться на работу КП "ХТС"

Жители города Харькова стали меньше жаловаться на работу коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».



РЕДПОСТ

Как сообщили РЕДПОСТ на предприятии, количество заявок в диспетчерскую службу «15-62» на проблемы с отоплением с 14 октября по 15 ноября, в сравнении с 2020 годом, значительно сократилось.

«Старт нового отопительного сезона показал, что КП «ХТС» подготовилось к нему более качественно, чем в предыдущие годы. Так, в прошлом году жалоб было почти 70 тыс., в этом - на 20 тыс. меньше. Это, прежде всего, связано с тем, что предприятие провело масштабные перекладки магистральных и внутриквартальных сетей, реконструкцию старых котельных и капитальный ремонт котлов, замену износившегося за годы эксплуатации оборудования на источниках теплоснабжения. Это значительно сократило количество жалоб горожан на отсутствие тепла в квартирах с почти 50 тыс. в 2020 году до 18 тыс. в этом.

Также уменьшилось количество жалоб на низкую температуру в квартирах - с почти 500 до 300», - отметили на коммунальном предприятии.

Тепловики также напомнили, что система отопления в этом году запускалась в течение двух недель, а не трех, как это было в прошлые годы. В связи с этим график подключения домов сдвинулся, однако жалоб на холодные батареи поступило всего 13, по сравнению с 64-мя в прошлом году.

Также ускоренный график пуска тепла повлиял на количество заявок на холодные стояки в квартирах. В этом году их стало больше на 6 тысяч. Но принципиальная смена подхода «Харьковских теплосетей» к обращениям граждан позволила в сжатые сроки провести развоздушивание внутридомовых систем теплоснабжения, что дало возможность пустить тепло в квартиры. Для этого были сформированы дополнительные бригады, работы которых велись круглосуточно, без выходных и праздников.

Напомним, в Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали без отключения абонентов от горячего водоснабжения и отопления.