23.06.2022 17:22 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова вывезли десятки тысяч кубометров мусора

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.



Коммунальщики Харькова вывезли десятки тысяч кубометров мусора



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»,рабочик предприятия с 16 по 22 июня, 2022 года вывезли из Харькова 58,5 тыс. куб. м бытовых отходов всех видов.

В частности за это время было вывезено

48,3 тыс. куб. м твердых бытовых отходов,

3,9 тыс. куб. м крупногабаритных отходов самосвалами и погрузчиками

6,2 тыс. куб. м крупногабаритных отходов бункерами.

Директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко отметил, что работники предприятия ежедневно обеспечивают чистоту в городе, и попросил горожан начать оплачивать услуги по обращению с бытовыми отходами.

«Все работники предприятия ежедневно самоотверженно пытаются делать наш город чистым, однако наши финансовые возможности ограничены. Просим харьковчан начать оплачивать услуги по обращению с бытовыми отходами с 1 июня для продолжения надлежащей работы предприятия», - отметил директор КП «КВБО».