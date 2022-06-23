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23.06.2022  17:22   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова вывезли десятки тысяч кубометров мусора

Об этом сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова.


Коммунальщики Харькова вывезли десятки тысяч кубометров мусора
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»,рабочик предприятия  с 16 по 22 июня, 2022 года вывезли из Харькова 58,5 тыс. куб. м бытовых отходов всех видов.
 
В частности за это время было вывезено
  • 48,3 тыс. куб. м твердых бытовых отходов,
  • 3,9 тыс. куб. м крупногабаритных отходов самосвалами и погрузчиками
  • 6,2 тыс. куб. м крупногабаритных отходов бункерами.
 
Директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко отметил, что работники предприятия ежедневно обеспечивают чистоту в городе, и попросил горожан начать оплачивать услуги по обращению с бытовыми отходами.
 
«Все работники предприятия ежедневно самоотверженно пытаются делать наш город чистым, однако наши финансовые возможности ограничены. Просим харьковчан начать оплачивать услуги по обращению с бытовыми отходами с 1 июня для продолжения надлежащей работы предприятия», - отметил директор КП «КВБО».
 
Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, квбо, харьков
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