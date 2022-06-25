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25.06.2022  09:26   Рита Парфенова

Ракетный удар повредил офисное здание в центре Харькова

За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.


t.me/synegubov
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 24 июня, передает РЕДПОСТ.
 
В частности, в центре Харькова, Киевском районе, ракета оккупантов около половины двенадцатого ночи 24 июня попала в офисное здание.

«Повреждены частные домовладения, 9 и 10 этажи офисного здания в центре города. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил Синеегубов.

На территории области враг обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров, погибли и ранены.

В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, один человек погиб и девять получили ранения.

59-летняя женщина погибла в Изюмском районе, там же ранены пятеро мирных жителей. В Чугуеве двое раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. Один человек ранен в Харьковском районе.

Напомним, утром 25 июня российский агрессор хаотично обстрелял жилые дома в Чугуеве и в Клугино-Башкировке.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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