Харьков на утро 25 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 9 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 9.00 25 июня.
Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском районе Харькова.
Один из них случился после ракетного обстела в 23:40 24 июня. В центре Харькова загорелись офисные помещения на 9-м и 10-м этажах 10-этажного административногом здания. Площадь пожара составила 70 кв. К ликвидации пожара были привлечены 5 оперативных отделений ГСЧС. В 1:03 пожарным удалось усмирить огонь. Предварительно пострадавших нет.
По области спасатели тушили пожары после обстрелов в следющих районах области:
Горели частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, административные и производственные здания, а также экосистемы.
Уже 25 июня в 04:46 один из снарядов попал в частный двор в селе Клугино-Башкировка, Чугуевского района области. Горелая сауна и хозяйственная постройка на площади 250 кв.м. Пожар был укрощен в 06:20.
Всего за сутки с 24 по 25 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 13 вражеских боеприпасов.
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