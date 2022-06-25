25.06.2022 10:11 Рита Парфенова

Харьков на утро 25 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 9 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 9.00 25 июня.

Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском районе Харькова.

Один из них случился после ракетного обстела в 23:40 24 июня. В центре Харькова загорелись офисные помещения на 9-м и 10-м этажах 10-этажного административногом здания. Площадь пожара составила 70 кв. К ликвидации пожара были привлечены 5 оперативных отделений ГСЧС. В 1:03 пожарным удалось усмирить огонь. Предварительно пострадавших нет.

По области спасатели тушили пожары после обстрелов в следющих районах области:

три пожара в Чугуевском районе

один пожар в Харьковском районе

один пожар в Богодуховском районе.

Горели частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, административные и производственные здания, а также экосистемы.



Уже 25 июня в 04:46 один из снарядов попал в частный двор в селе Клугино-Башкировка, Чугуевского района области. Горелая сауна и хозяйственная постройка на площади 250 кв.м. Пожар был укрощен в 06:20.





Всего за сутки с 24 по 25 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:

12 - на ликвидацию пожаров (9 вызванных обстрелами и 3 другим причинам);

3 - на проведение аварийно-спасательных работ,

4 - для оказания помощи населению,

2 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 13 вражеских боеприпасов.