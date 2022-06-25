25.06.2022 07:35 Рита Парфенова

25 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.

Профессиональный праздник работников таможни установлен в 1992 году указом президента Леонида Кравчука, учитывая важную роль таможенной службы в обеспечении единства и целостности таможенной территории государства, расширении и укреплении внешнеэкономических связей с зарубежными странами.

Основными задачами таможенного дела является установление порядка и организации перемещения через таможенную границу Украины товаров и предметов, обложение пошлиной, оформление, осуществление контроля и других мероприятий по реализации таможенной политики в Украине. При осуществлении таможенного дела Украина соблюдает признанные в международных отношениях системы классификации и кодирования товаров, придерживается единой формы декларирования экспорта и импорта товаров, таможенной информации, других общепринятых международной практикой норм и стандартов.



В декабре 2012 года указом президента Виктора Януковича "О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" государственная таможенная служба и государственная налоговая служба были реорганизованы в Министерство доходов и сборов Украины.



У таможенников Украины в году не один профессиональный праздник, а целых два. 25 июня эти специалисты отмечают День таможенной службы Украины, а 26 января – Международный день таможенника.



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Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя. Решение о праздновании было принято в 2010 году, когда государствами – членами Международной морской организации, которые входят в состав ООН, на конференции в Маниле была подписана резолюция №19. Документ подчёркивал, что ввести международный день мореплавателя необходимо, поскольку вклад моряков в развитие торговли, экономики, науки и гражданского общества в целом, просто не оценим.



Праздник посвящён именно морякам торгового флота, ведь у Военно-Морских Сил есть свой праздник.



Также в этот день...



В 1498 году в Китае изобретена зубная щетка (дата приблизительная).



1783 – Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода, а еще через два года вместе с военным инженером Жаном Менье синтезировал из них воду.



1852 – родился Антонио Гауди, самый знаменитый испанский архитектор, большинство причудливо-фантастических работ которого, словно вылепленных руками, возведено в Барселоне.



1903 – родился Джордж Оруэлл, английский писатель и публицист, автор романа «1984».



1919 – в Германии совершил первый полет пассажирский цельнометаллический самолет «Юнкерс» J13.



1935 – проходивший в Париже Международный конгресс писателей в защиту культуры основал Международную ассоциацию писателей и Постоянное международное бюро писателей для защиты культуры. В состав президиума бюро были избраны Анри Барбюс, Ромен Роллан, Максим Горький, Генрих Манн, Томас Манн, Альд Гексли, Бернард Шоу, Синклер Льюис, Сельма Лагерлеф и др.



1951 – была показана первая цветная коммерческая телепередача. Компания «CBS» снимала в Нью-Йорке четырехчасовое шоу Артура Годфри, которое передавалось также в Балтимор, Филадельфию, Бостон и Вашингтон. Самое интересное, что у телезрителей тогда не было цветных телевизоров, а сама компания владела примерно тремя дюжинами таковых.



1957 – изобретена игрушка «летающая тарелка».



1967 – первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа «Наш мир» передавалась в 24 страны на пяти континентах, и 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы «The Beatles», впервые исполнившей песню «All You Need is Love».



1991 – Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.



1992 – украинская автокефальная церковь объединилась с православной церковью Киевского патриархата.



1998 – официально вышла операционная система «Windows 98».



2009 – власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.



2009 – умер Майкл Джексон, американский король поп-музыки.



Именины отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.