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02.07.2022  09:07   Рита Парфенова

Под Харьковом пожар из-за неисправного удлинителя тушили больше часа

Хозяин дома получил ожоги рук.

Новости Харьков: в селе Копани горела хозяйственная пристройка

На одном из пожаров, не связанном с военными действиями, пострадал 36-летний мужчина, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частном домохозяйстве по улице Садовой села Копани Лозовского района около трех часов дня произошел пожар. Там загорелась пристройка на площади 40 кв.м.

Бойцы 24-й Государственной пожарно-спасательной части потушили огонь в 16:20.

Во время попыток самостоятельно помочь ситуации с пожаром хозяин дома получил ожоги верхних конечностей.

Причиной пожара вероятнее всего стало короткое замыкание электрического удлинителя.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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