Под Харьковом пожар из-за неисправного удлинителя тушили больше часа

Хозяин дома получил ожоги рук.
На одном из пожаров, не связанном с военными действиями, пострадал 36-летний мужчина, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В частном домохозяйстве по улице Садовой села Копани Лозовского района около трех часов дня произошел пожар. Там загорелась пристройка на площади 40 кв.м.
Бойцы 24-й Государственной пожарно-спасательной части потушили огонь в 16:20.
Во время попыток самостоятельно помочь ситуации с пожаром хозяин дома получил ожоги верхних конечностей.
Причиной пожара вероятнее всего стало короткое замыкание электрического удлинителя.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
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