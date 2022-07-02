Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 2 июля

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День кооперативов (тоже мировой).
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