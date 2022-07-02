02.07.2022 10:09 Рита Парфенова

О ракетном обстреле Харькова в 4 часа утра рассказали в ХОВА

Около четырех часов утра 2 июля две ракеты прилетели в Немышлянский район Харькова.



t.me

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 1 июля, передает РЕДПОСТ

«Сегодняшнее утро для харьковчан было особенно неспокойным. Около 4 утра оккупанты коварно попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет», – расказал оню.



На территории области враг наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов произошли возгорания лесополос. В Золочевской общине оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад.



В течение суток получили ранения четверо мирных жителей области: 2 человека пострадали в Изюмском районе, по одному в Харьковском и Лозовском.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.