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05.07.2022  08:30   Рита Парфенова

В селе Нефтяников под Харьковом тушили пожар после прилета

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 5 июля.

Пожары, вызванные обстрелами оккупантов, произошли в области: по одному в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах. Горели крыша двухэтажного жилого дома, жилой дом и гараж.

Так, в 15:25 спасатели привлекались для тушения пожара после вражеского обстрела в двухэтажном многоквартирном доме в селе Нефтяников Изюмского района. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. В 18:00 пожар был ликвидирован.

Всего за сутки с 4 по 5 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:
16 - на ликвидацию пожаров (3 вызванных обстрелами и 13 по другим причинам);
1 - для проведения аварийно-спасательных работ;
7 – для оказания помощи населению;
6 – другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 9 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, где накануне в Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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