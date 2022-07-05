05.07.2022 08:30 Рита Парфенова

В селе Нефтяников под Харьковом тушили пожар после прилета

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 5 июля.

Пожары, вызванные обстрелами оккупантов, произошли в области: по одному в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах. Горели крыша двухэтажного жилого дома, жилой дом и гараж.



Так, в 15:25 спасатели привлекались для тушения пожара после вражеского обстрела в двухэтажном многоквартирном доме в селе Нефтяников Изюмского района. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. В 18:00 пожар был ликвидирован.



Всего за сутки с 4 по 5 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:

16 - на ликвидацию пожаров (3 вызванных обстрелами и 13 по другим причинам);

1 - для проведения аварийно-спасательных работ;

7 – для оказания помощи населению;

6 – другие выезды.



Пиротехники ГСЧС ликвидировали 9 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, где накануне в Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов.