В селе Нефтяников под Харьковом тушили пожар после прилета

Вражеские обстрелы стали причиной трех пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 5 июля.
Пожары, вызванные обстрелами оккупантов, произошли в области: по одному в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах. Горели крыша двухэтажного жилого дома, жилой дом и гараж.
Так, в 15:25 спасатели привлекались для тушения пожара после вражеского обстрела в двухэтажном многоквартирном доме в селе Нефтяников Изюмского района. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. В 18:00 пожар был ликвидирован.
Всего за сутки с 4 по 5 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:
16 - на ликвидацию пожаров (3 вызванных обстрелами и 13 по другим причинам);
1 - для проведения аварийно-спасательных работ;
7 – для оказания помощи населению;
6 – другие выезды.
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 9 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Комментариев: 0
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
День будет ясным и солнечным. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня отмечаются самые летние праздники: день рождения туристических агентств и день бикини.
влажность:
давление:
ветер: