05.07.2022 08:53 Рита Парфенова

Геолокация в телефоне помогла врачам скорой помощи спасти мужчину под Харьковом

Спасать жизни жителей Харькова и области помогает новая система определения местоположения человека по телефону.





Такая система заработала в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает РЕДПОСТ.



И благодаря ее использованию, была оказана своевременная помощь 45-летнему жителю села Петровка Красноградского района Харьковской области. Вызов от мужчины поступил 26 июня в час дня. Пациент сообщил, что отравился врачебными средствами, но не мог объяснить свое местонахождение. С его разрешения была установлена ​​геолокация. Бригада быстро отреагировала на вызов и провела все необходимые методы интенсивной терапии.



В Центре отмечают, что определение местоположения возможно только с согласия человека, обратившегося в центр экстренной медицинской помощи. Для этого пациенту необходимо иметь смартфон с операционной системой Android или Apple iOS и подключение к Интернету.

Напомним, пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая