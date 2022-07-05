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05.07.2022  08:53   Рита Парфенова

Геолокация в телефоне помогла врачам скорой помощи спасти мужчину под Харьковом

Спасать жизни жителей Харькова и области помогает новая система определения местоположения человека по телефону.

Новости Харькова: скорая спасла мужчину, включив геолокацию

Такая система заработала в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает РЕДПОСТ.

И благодаря ее использованию, была оказана своевременная помощь 45-летнему жителю села Петровка Красноградского района Харьковской области. Вызов от мужчины поступил 26 июня в час дня. Пациент сообщил, что отравился врачебными средствами, но не мог объяснить свое местонахождение. С его разрешения была установлена ​​геолокация. Бригада быстро отреагировала на вызов и провела все необходимые методы интенсивной терапии.

В Центре отмечают, что определение местоположения возможно только с согласия человека, обратившегося в центр экстренной медицинской помощи. Для этого пациенту необходимо иметь смартфон с операционной системой Android или Apple iOS и подключение к Интернету.

Напомним, пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая.

 

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, геолокация, харьков
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