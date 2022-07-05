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05.07.2022  09:04   Рита Парфенова

На границе Харьковской области ВСУ отразила штурм россиян

Оккупанты отброшены от населенного пункта Долина в Славянском районе Донецкой области.

Новости Харькова: отбит штурм врага у села Долина

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены», – говорится в сводке.

В то же время на Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового.

Напомним, враг нанес авиационный удар по городу Харькову.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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