На границе Харьковской области ВСУ отразила штурм россиян

Оккупанты отброшены от населенного пункта Долина в Славянском районе Донецкой области.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены», – говорится в сводке.
В то же время на Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового.
Напомним, враг нанес авиационный удар по городу Харькову.
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