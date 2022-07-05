05.07.2022 09:04 Рита Парфенова

На границе Харьковской области ВСУ отразила штурм россиян

Оккупанты отброшены от населенного пункта Долина в Славянском районе Донецкой области.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены», – говорится в сводке.

В то же время на Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового.

Напомним, враг нанес авиационный удар по городу Харькову.