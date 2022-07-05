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05.07.2022  09:24   Рита Парфенова

Ракетный прилет в Харьков: пострадало учебное заведение (фото)

Около двух часов ночи вражеская ракета прилетела в одно из учебных заведений Харькова.


t.me/synegubov

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 5 июля, передает РЕДПОСТ.

«В 2 часа ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично потерпело разрушение здание, от ракеты россияне покинули воронку на территории. Никакой военной инфраструктуры», — написалон.

На момент удара на территории находился один охранник. К счастью, он не пострадал.

В 2 часа ночи 5 июня враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова

За прошедшие сутки есть пострадавшие в Харьковской области: в результате обстрелов Кутузовки 4 июля ранена 81-летняя женщина.

Отмечается, что в период с 3 по 5 июня враг обстреливал из артиллерии и РЗСО населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Повреждены частные дома, возгорались на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели.

В 2 часа ночи 5 июня враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова

Напомним, в 4 часа утра 4 июля две российские ракеты попали на территорию гимназии в Шевченковском районе Харкова, что привело к частичному разрушению здания школы. Также поврежден ряд соседних домов, в частности, в многоэтажках выбиты окна.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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