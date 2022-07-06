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06.07.2022  12:45   Виталий Хиневич

США передали скорые помощи для Харькова и Днепра

Современные автомобили скорой медицинской помощи появятся в двух областях.

Скорая помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, 4 июля из Соединенных Штатов Америки доставлен новый медицинский транспорт  для украинских центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской и Днепропетровской областей. Передача состоялась с участием вице-президента по связям с правительством OSF Healthcare Foundation Кристофера Мэнсона и представительства Ukrainian American House.
 
«Почти месяц работаем с Ukrainian American House и OSF Healthcare. Как результат – две сверхсовременные "скорые" от американского народа для украинских защитников. Работаем дальше, чтобы передать следующие. Благодарю всех, кто присоединился к проекту. Вместе к победе!» – говорит директор по логистике Ukrainian American House Константин Кириллин.
 
По словам заместитель министра здравоохранения Украины Марии Карчевич, эти современные "скорые" как раз предназначены для регионов страны, в которых идут ожесточенные бои, как на Харьковщине и которые подвергаются обстрелам, как Днепропетровщина.
 
«Автомобили скорой помощи должны быть защищены от вражеских обстрелов и иметь необходимое оборудование для спасения раненых в случае осложнений. И в этом смысле помощь, которую мы получаем в это непростое время от наших партнеров из США, чрезвычайно важна. Даже в свой День Независимости, когда украинцы поздравляют США с праздником, американцы остаются с Украиной, за что мы очень благодарны», – говорит заместитель министра Мария Карчевич.
 
Напомним, в Харьковской области медики рисковали жизнью ради спасения пациента.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  скорая помощь, медицина
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