Оккупанты обстреляли город в Харьковской области: полиция собирает доказательства (фото)

Сотрудники полиции фиксировали последствия вражеских обстрелов в Барвенково Изюмского района
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Армия россии совершила обстрел города Барвенково 7 июля около 15:30. Повреждено частное имущество местных жителей, вспыхнули пожары.
До прибытия работников ГСЧС полицейские помогали владельцам квартир бороться с огнем.
Сотрудники отделения полиции №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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