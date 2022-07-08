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08.07.2022  10:38   Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли город в Харьковской области: полиция собирает доказательства (фото)

Сотрудники полиции фиксировали последствия вражеских обстрелов в Барвенково Изюмского района

Новости Харькова: Оккупанты обстреляли Барвенково

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Армия россии совершила обстрел города Барвенково 7 июля около 15:30. Повреждено частное имущество местных жителей, вспыхнули пожары.

Новости Харькова: Оккупанты обстреляли Барвенково

До прибытия работников ГСЧС полицейские помогали владельцам квартир бороться с огнем.

Новости Харькова: Оккупанты обстреляли Барвенково

Сотрудники отделения полиции №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Новости Харькова: Оккупанты обстреляли Барвенково

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии, полиция, барвенково
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