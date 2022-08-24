24.08.2022 19:23 Дмитро Колонєй

Чи буде забезпечена Україна доступною за ціною картоплею: думка експерта

Яка ситуація з популярним продуктом розповів фахівець.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Аgro Рolit, заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига прояснив ситуацію з капртоплею :

«Потрібно враховувати той фактор, що десь на 30% менше посадили, але багато людей виїхало – це теж потрібно враховувати. Кліматичні умови склалися передусім так, що на початку вегетації була мала кількість опадів, і картопля зав'язала менше бульб, але коли пішли дощі, то вони стали більшими», – розповів Фурдига.

При цьому експерт наголосив, що Україна буде забезпечена картоплею цілком та повністю. Ціна буде прийнятною й не буде рости вгору.

«Я думаю, що в межах 7-8 грн будуть оптові ціни в період заготівлі», – сказав Фурдига.

Він зазначив, що в Сумській області, Харківській області, Чернігівській області та частині Київської області із запізненням посадили картоплю, тому що проводили розмінування.

Щодо імпорту картоплі, то, на думку експерта, через здорожчання валюти буде економічно не вигідно її завозити.