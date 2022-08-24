24.08.2022 19:00 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова ремонтують покрівлі та відновлюють інтернет
Про це інформує КСП «Інженерні мережі» Харкова.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КСП «Інженерні мережі», з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України співробітники КСП «Інженерні мережі» допомагають харків’янам та закривають контури після обстрілів в адміністративних будівлях, навчальних закладах та інших об'єктах.
Переважно працюють у Шевченківському районі. З початку війни фахівці КСП виконали 1513 заявок і привели до ладу 9,3 тис. кв. м будівель. Зокрема, на 107 звернень відреагували минулого тижня.
Також вони ремонтують покрівлі. Загалом виконали роботи на площі 600 кв. м.
Крім того, щодня в різних районах міста робітники КСП «Інженерні мережі» відновлюють надання послуг кабельного телебачення та інтернету. Роботи тривають.
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