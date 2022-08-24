24.08.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують покрівлі та відновлюють інтернет

Про це інформує КСП «Інженерні мережі» Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КСП «Інженерні мережі», з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України співробітники КСП «Інженерні мережі» допомагають харків’янам та закривають контури після обстрілів в адміністративних будівлях, навчальних закладах та інших об'єктах.

Переважно працюють у Шевченківському районі. З початку війни фахівці КСП виконали 1513 заявок і привели до ладу 9,3 тис. кв. м будівель. Зокрема, на 107 звернень відреагували минулого тижня.

Також вони ремонтують покрівлі. Загалом виконали роботи на площі 600 кв. м.

Крім того, щодня в різних районах міста робітники КСП «Інженерні мережі» відновлюють надання послуг кабельного телебачення та інтернету. Роботи тривають.