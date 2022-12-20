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20.12.2022  13:47   Рита Парфенова

У двох районах Харкова відключать світло: адреси

Частину Холодногірського та Шевченківського районів Харкова буде знеструмлено у четвер, 22 грудня.


Фото з відкритих джерел

Знеструмлення пов’язане з проведенням ремонтних робіт, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу АТ «Харькоіобленерго».

Світла не буде 22 грудня з 10.00 до 14.00 на наступних ділянках:

у Холодногірському районі:

  • вул. Велика Панасівська,
  • вул. Пащенківська,
  • вул. Кокчетавська,
  • вул. Ніжинська,
  • вул. Сіриківська,
  • вул. Аграрна,
  • вул. Бородинівська,
  • пров. Динамічний,
  • вул. Казахстанська,
  • вул. Лозівська,  
  • вул. Товариська,
  • пров. Товариський,
  • вул. Феодосійська,
  • пров. Альбівський,
  • пров.Андріївський,
  • пров.Башлаївський,
  • вул. Дрінова,
  • пров. Вінницький,
  • вул. Шрамка,
  • вул. Ізмайлівська,
  • пров. Кобзарський,
  • пров. Кришталевий,
  • вул. Андріївська,
  • вул. Лозівська,
  • пров. Ніжинський,
  • в-д Ніжинський,
  • вул. Копиловська,
  • пров. Серафимовича,
  • вул. Сковородинівська,
  • в-д Сковородинівський;
  • пров. Сковородинський,
  • пров. Фастівський,
  • пров. Чистоклітівський,
  • вул. Чистоклітівська;

у Шевченківському районі:

  • пров. Інженерний,
  • вул. Клочківська,
  • вул. Космічна,
  • вул. Культури,
  • пр. Науки,
  • вул. Новгородська,
  • вул. Сухумська,
  • вул. Тобольська,
  • вул. Шекспіра,
  • вул. Дорошенківська,
  • вул. Зачепилівська,
  • вул. Карагандинська,
  • вул. Кутузівська,
  • вул. Павла Лебедєва,
  • вул. Лопанська,
  • вул. Макарівська,
  • вул. Полярна,
  • вул. Семена Кузнеця,
  • вул. Рудаківська,
  • пров. Білобровський,
  • вул. Іванівська,
  • пров. Іванівський,
  • пров. Набережний,
  • вул. Піщана,
  • пров. Рівний,
  • пров. Рогатинський,
  • пров. Фролівський,
  • вул. Данилевського,
  • вул. Чичибабіна,
  • вул. Ромена Роллана,
  • пр. Незалежності,
  • вул. Юри Зойфера,
  • вул. Культури.

Нагадаємо, АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Тэги:  отключение света, харьков
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