20.12.2022 13:47 Рита Парфенова
У двох районах Харкова відключать світло: адреси
Частину Холодногірського та Шевченківського районів Харкова буде знеструмлено у четвер, 22 грудня.
Фото з відкритих джерел
Знеструмлення пов’язане з проведенням ремонтних робіт, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу АТ «Харькоіобленерго».
Світла не буде 22 грудня з 10.00 до 14.00 на наступних ділянках:
у Холодногірському районі:
-
вул. Велика Панасівська,
-
вул. Пащенківська,
-
вул. Кокчетавська,
-
вул. Ніжинська,
-
вул. Сіриківська,
-
вул. Аграрна,
-
вул. Бородинівська,
-
пров. Динамічний,
-
вул. Казахстанська,
-
вул. Лозівська,
-
вул. Товариська,
-
пров. Товариський,
-
вул. Феодосійська,
-
пров. Альбівський,
-
пров.Андріївський,
-
пров.Башлаївський,
-
вул. Дрінова,
-
пров. Вінницький,
-
вул. Шрамка,
-
вул. Ізмайлівська,
-
пров. Кобзарський,
-
пров. Кришталевий,
-
вул. Андріївська,
-
вул. Лозівська,
-
пров. Ніжинський,
-
в-д Ніжинський,
-
вул. Копиловська,
-
пров. Серафимовича,
-
вул. Сковородинівська,
-
в-д Сковородинівський;
-
пров. Сковородинський,
-
пров. Фастівський,
-
пров. Чистоклітівський,
-
вул. Чистоклітівська;
у Шевченківському районі:
-
пров. Інженерний,
-
вул. Клочківська,
-
вул. Космічна,
-
вул. Культури,
-
пр. Науки,
-
вул. Новгородська,
-
вул. Сухумська,
-
вул. Тобольська,
-
вул. Шекспіра,
-
вул. Дорошенківська,
-
вул. Зачепилівська,
-
вул. Карагандинська,
-
вул. Кутузівська,
-
вул. Павла Лебедєва,
-
вул. Лопанська,
-
вул. Макарівська,
-
вул. Полярна,
-
вул. Семена Кузнеця,
-
вул. Рудаківська,
-
пров. Білобровський,
-
вул. Іванівська,
-
пров. Іванівський,
-
пров. Набережний,
-
вул. Піщана,
-
пров. Рівний,
-
пров. Рогатинський,
-
пров. Фролівський,
-
вул. Данилевського,
-
вул. Чичибабіна,
-
вул. Ромена Роллана,
-
пр. Незалежності,
-
вул. Юри Зойфера,
-
вул. Культури.
Нагадаємо, АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
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