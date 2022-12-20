20.12.2022 13:47 Рита Парфенова

У двох районах Харкова відключать світло: адреси

Частину Холодногірського та Шевченківського районів Харкова буде знеструмлено у четвер, 22 грудня.



Фото з відкритих джерел

Знеструмлення пов’язане з проведенням ремонтних робіт, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу АТ «Харькоіобленерго».



Світла не буде 22 грудня з 10.00 до 14.00 на наступних ділянках:

у Холодногірському районі:

вул. Велика Панасівська,

вул. Пащенківська,

вул. Кокчетавська,

вул. Ніжинська,

вул. Сіриківська,

вул. Аграрна,

вул. Бородинівська,

пров. Динамічний,

вул. Казахстанська,

вул. Лозівська,

вул. Товариська,

пров. Товариський,

вул. Феодосійська,

пров. Альбівський,

пров.Андріївський,

пров.Башлаївський,

вул. Дрінова,

пров. Вінницький,

вул. Шрамка,

вул. Ізмайлівська,

пров. Кобзарський,

пров. Кришталевий,

вул. Андріївська,

вул. Лозівська,

пров. Ніжинський,

в-д Ніжинський,

вул. Копиловська,

пров. Серафимовича,

вул. Сковородинівська,

в-д Сковородинівський;

пров. Сковородинський,

пров. Фастівський,

пров. Чистоклітівський,

вул. Чистоклітівська;

у Шевченківському районі:

пров. Інженерний,

вул. Клочківська,

вул. Космічна,

вул. Культури,

пр. Науки,

вул. Новгородська,

вул. Сухумська,

вул. Тобольська,

вул. Шекспіра,

вул. Дорошенківська,

вул. Зачепилівська,

вул. Карагандинська,

вул. Кутузівська,

вул. Павла Лебедєва,

вул. Лопанська,

вул. Макарівська,

вул. Полярна,

вул. Семена Кузнеця,

вул. Рудаківська,

пров. Білобровський,

вул. Іванівська,

пров. Іванівський,

пров. Набережний,

вул. Піщана,

пров. Рівний,

пров. Рогатинський,

пров. Фролівський,

вул. Данилевського,

вул. Чичибабіна,

вул. Ромена Роллана,

пр. Незалежності,

вул. Юри Зойфера,

вул. Культури.

Нагадаємо, АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.