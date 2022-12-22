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22.12.2022  08:44   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини на ранок 22 грудня: подробиці

За добу з 21 по 22 грудня під ворожим обстрілом знаходилися населені пункти чотирьох районів Харківської області.


Телеграм/Олег Синєгубов

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення», – написав він.

Зокрема у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби з 21 по 22 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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