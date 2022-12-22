Обстріли Харківщини на ранок 22 грудня: подробиці

За добу з 21 по 22 грудня під ворожим обстрілом знаходилися населені пункти чотирьох районів Харківської області.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення», – написав він.
Зокрема у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих.
Нагадаємо, протягом доби з 21 по 22 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.
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