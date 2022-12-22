    
Главная Новини Харкова Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 22 грудня
22.12.2022  08:04   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 22 грудня

Протягом доби з 21 по 22 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що на Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загалом протягом доби з 21 по 22 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони десяти населених пунктів:

  • Червона Зоря,
  • Козача Лопань,
  • Веселе,
  • Варварівка,
  • Стариця,
  • Вовчанськ,
  • Вільча,
  • Черняків,
  • Чугунівка,
  • Амбарне

На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили населені пункти:

  • Новомлинськ,
  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Крохмальне,
  • Берестове.
Нагадаємо, на Куп’янському напрямку противник й надалі намагається покращити тактичне положення.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Армія Сили оборони відбили атаку ворога на захід від Харкова 20.12 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 20 грудня 19.12 Армія Щонайменше 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ворожими обстрілами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 