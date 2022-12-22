22.12.2022 08:04 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 22 грудня

Протягом доби з 21 по 22 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що на Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загалом протягом доби з 21 по 22 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони десяти населених пунктів:

Червона Зоря,

Козача Лопань,

Веселе,

Варварівка,

Стариця,

Вовчанськ,

Вільча,

Черняків,

Чугунівка,

Амбарне

На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили населені пункти:

Новомлинськ,

Куп’янськ,

Кислівка,

Котлярівка,

Крохмальне,

Берестове.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку противник й надалі намагається покращити тактичне положення.