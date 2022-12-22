Про стан бойових дій у Харківській області на 22 грудня

Протягом доби з 21 по 22 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що на Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Загалом протягом доби з 21 по 22 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 16 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони десяти населених пунктів:
На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили населені пункти:
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