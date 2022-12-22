Тракторист підірвався на міні під Харковом

Постраждалий госпітализований з вибуховими травмами.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, надзвичайна пригода сталася 21 грудня в селі Новий Бурлук Чугуївського району. На невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист.
«Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, за добу з 21 по 22 грудня під ворожим обстрілом знаходилися населені пункти чотирьох районів Харківської області.
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