22.12.2022 08:59 Рита Парфенова

Тракторист підірвався на міні під Харковом

Постраждалий госпітализований з вибуховими травмами.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, надзвичайна пригода сталася 21 грудня в селі Новий Бурлук Чугуївського району. На невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист.

«Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, за добу з 21 по 22 грудня під ворожим обстрілом знаходилися населені пункти чотирьох районів Харківської області.