Харків на ранок 22 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 21 по 22 грудня 2022 року зафіксовано дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 грудня.
Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапилась в Ізюмському та Куп'янському районах Харківщини. Горів енергетичний об’єкт та адміністративна будівля.
На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждав 39-річний чоловік. Інформація про подію надійшла 20:05. У приватному будинку горіли домашні речі та перекриття на площі 8 кв.м. Вогонь загасили небайдужі сусіди до прибуття рятувальників. Причина виникнення загоряння з’ясовується. Чоловік з опіками голови та рук госпіталізований до опікового центру Харкова.
Загалом за добу з 21 по 22 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 15 тонн питної води.
Нагадаємо, за попередніми оцінками гасіння пожежі на нафтопереробному підприємстві на Ізюмщині триватиме кілька днів.
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