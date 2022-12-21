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21.12.2022  17:16   Дмитрий Колоней

На Харківщині чоловік публічно підтримував дії окупантів

Людині повідомлено про підозру у колабораціонізмі на Харківщині.

Публічно підтримував дії окупантів чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у селіщі міського типу Панютине под підозрою правоохоронців знаходиться чоловік, який:
 
  • пропагував серед місцевих мешканців кремлівські наративи.
  • публічно підтримував дії країни-агресора та
  • закликав людей приєднуватись до його проросійської позиції.
 
Дізнання проводять дізнавачі Лозівського РВП ГУНП Харківській області.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про посадовця окупантів, який відбирав майно у людей під Харковом.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, колаборант, харьков
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