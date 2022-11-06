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06.11.2022  20:00   Дмитро Колонєй

По Харківщині ворогом завдано ударів з артилерії різних типів

Оперативна інформація станом на вечір 6 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


По Харківщині ворогом завдано ударів з артилерії різних типів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
Ворог здійснював обстріли:
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БпЛА.
 
Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.
 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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