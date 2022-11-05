05.11.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області зберігав боєприпаси

Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку 42-річного чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 4 листопада поліцейські провели санкціонований обшук в домоволодінні 42-річного чоловіка.

В одній з кімнат будинку виявлені два паперові згортки з сухою рослинною речовиною, схожою на наркотики.

Також поліцейські виявили 517 набоїв калібру 5,45 та гранату.

Працівники слідчо-оперативної групи вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці вилучили дитину в матері.