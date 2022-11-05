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05.11.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області зберігав боєприпаси

Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку 42-річного чоловіка.

Боєприпаси
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 4 листопада поліцейські провели санкціонований обшук в домоволодінні 42-річного чоловіка.
 
В одній з кімнат будинку виявлені два паперові згортки з сухою рослинною речовиною, схожою на наркотики. 
 
Також поліцейські виявили 517 набоїв калібру 5,45 та гранату.
 
Працівники слідчо-оперативної групи вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.
 
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці вилучили дитину в матері.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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