05.11.2022 15:30 Віталій Хінєвіч
Чоловік у Харківській області зберігав боєприпаси
Правоохоронці провели санкціонований обшук у будинку 42-річного чоловіка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 4 листопада поліцейські провели санкціонований обшук в домоволодінні 42-річного чоловіка.
В одній з кімнат будинку виявлені два паперові згортки з сухою рослинною речовиною, схожою на наркотики.
Також поліцейські виявили 517 набоїв калібру 5,45 та гранату.
Працівники слідчо-оперативної групи вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці вилучили
дитину в матері.
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