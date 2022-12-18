Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 17 по 18 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстріляно райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів:
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Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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