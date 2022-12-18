18.12.2022 08:18 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 17 по 18 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстріляно райони населених пунктів:

Стрілеча,

Глибоке,

Стариця,

Вовчанськ,

Волохівка,

Чугунівка,

Новомлинськ,

Дворічна.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів:

Берестове,

Ягідне,

Котлярівка,

Крохмальне.