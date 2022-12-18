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18.12.2022  08:18   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 17 по 18 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстріляно райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Глибоке,
  • Стариця,
  • Вовчанськ,
  • Волохівка,
  • Чугунівка,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів:

  • Берестове,
  • Ягідне,
  • Котлярівка,
  • Крохмальне.
Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбники нарощують угруповання на Харківщині.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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