18.12.2022 07:30 Рита Парфенова

18 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.





У 1990 році було прийнято Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудящих-іммігрантів та членів їх сімей, а в 2000 році Генеральна Асамблея ООН оголосила цю дату Міжнародним днем мігрантів.



Щороку цього дня можна почути заклики до того, що міжнародне співтовариство має приділяти більше уваги значній кількості іммігрантів, які опинилися у скрутному становищі, далеко від дому та потребують допомоги та захисту.

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Увечері 18 грудня у юдеїв розпочинається святкування Хануки – одного з найважливіших свят. Його також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів» і традиційно відзначають упродовж восьми днів.



Ханука починається 25-го числа єврейського місяця кислева і триває вісім днів до 2 чи 3 тевети. Свято було встановлено у II столітті до зв. е. на згадку про очищення Храму, освячення жертовника і відновлення храмової служби Маккавеями, що послідували за розгромом і вигнанням з Храмової гори греко-сирійських військ та їх єврейських союзників у 165 році до н. е.



Символом свята є ханукія – світильник із вісьма свічками. Щодня необхідно запалювати свічки, роблячи це у певному порядку. Першого дня запалюють одну свічку, починаючи з дальньої від дверей, другого — дві свічки, третього — три, тощо. В останній день горять уже всі вісім свічок.



Світильник заведено ставити на підвіконня, вважається, що його світло розсіює зло.

Прикмета дня

18 грудня відзначається день пам'яті преподобного Сави Освяченого. Тривають варваринські морози. За старих часів казали: «Сава стеле, Сава цвяхи гострить, Сава шлях засолить», що означало, що дороги ставали слизькими. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною; якщо без вітру б'є до землі, треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід очікувати протягом усієї частини місяця, що залишилася.

Що не можна робити в Савин день

Не можна сваритись, конфліктувати, провокувати скандали.

Не варто робити "брудну" домашню роботу, також рекомендується відкласти другого дня працю у дворі.

Строго заборонялося працювати тим людям, у господарстві яких був кінь. Вважалося, що це могло б зашкодити здоров'ю свійських тварин.

Не варто використовувати нецензурну лексику і сваритися. Такі слова притягували до хати нещастя.

Також цього дня

1865 – набула чинності 13-та поправка до Конституції США, яка скасовує рабство.



1892 – народився Микола Куліш, український драматург («97», «Народний Малахій»).



1919 – більшовики оголосили Харків столицею України. 24 червня 1934 року столицю Української РСР було перенесено з Харкова до Києва.



1943 – народився Кіт Річардс, британський музикант, гітарист «Ролінг Стоунз».



1947 – народився Стівен Спілберг, американський кінорежисер, сценарист та продюсер («Щелепи», «Індіана Джонс», «Парк Юрського періоду»).



1953 – у США вперше у світі розпочато кольорове телевізійне мовлення із використанням системи NTSC.



1954 – народився Рей Ліотта, американський актор («Славні хлопці», «Кокаїн», «Ганнібал», «Ідентифікація», «Револьвер», «Козирні тузи»).



1958 - американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.



1963 – народився Бред Пітт, американський кіноактор та багатодітний батько. Останнє – завдяки не лише своїм старанням, а й пристрасті колишньої дружини Анджеліни Джолі до усиновлення дітей із країн, що розвиваються.



1978 – народилася Кеті Холмс, американська актриса («Бетмен: Початок», «Тут курять», «Бухта Доусона»).



1980 – народилася Крістіна Агілера, американська співачка, автор пісень, танцівниця та актриса.



1994 – французький спелеолог Жан Марі Шове виявив печерну галерею Шове з унікальним наскальним живописом.



1998 – у Вінніпезі (Канада) відбулися наймасовіші в історії обійми – у ньому взяли участь 462 особи.



2004 – у Пекінському оперному театрі завершився перший в історії міжнародний конкурс "Міс пластична хірургія". Перемогу здобула 22-річна Фен Цзянь, студентка із Цзінліня. Хірурги допомогли їй обзавестися складочкою на повіках, позбутися жирових відкладень на животі, облагородити форму вилиць і скоригувати овал обличчя. Загалом дівчина перенесла чотири пластичні операції.



2008 – спекуляції на валютному ринку України досягли верху: за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар.



2016 – Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію ПАТ «Приватбанк».

Іменини відзначають:

Анастасія, Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.