Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 759 осіб. Одужало 307 412 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 779 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 6 - мешканці міста Харкова). Ще 9 позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, 6 – у Богодухівському, 5 – у Лозівському, 3 – у Красноградському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 грудня.
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