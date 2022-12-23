23.12.2022 09:59 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 759 осіб. Одужало 307 412 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 779 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 6 - мешканці міста Харкова). Ще 9 позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, 6 – у Богодухівському, 5 – у Лозівському, 3 – у Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 грудня.